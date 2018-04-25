Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan ve ilimizin ilk Montessori eğitiminin verildiği Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 3-6 yaş arası öğrencilerin bir yıl boyunca sanat atölyelerinde ürettiği eserler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzayede ile satışa çıkarıldı.