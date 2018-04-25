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Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü

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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan ve ilimizin ilk Montessori eğitiminin verildiği Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 3-6 yaş arası öğrencilerin bir yıl boyunca sanat atölyelerinde ürettiği eserler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzayede ile satışa çıkarıldı.

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İzmit Tren Garı’nda bulunan Güzel Sanatlar Sergi Salonu’ndaki müzayedede birbirinden çarpıcı 500’e yakın eser yer aldı.

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Tablolardan, taş boyama sanatına, el işi kağıtlarıyla üretilen süs eşyalarından takılara kadar çok renkli eserler 5 ile 60 TL arası fiyatlarla satıldı.

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İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan, Bilgi Köprüsü Genel Koordinatörü Beyhan Gürsoy, Kurucu Temsilcisi Sadiye Büyükada ve Montessori Anaokulu Müdürü Evrim Sarıkaya’nın birlikte açılışını yaptığı müzayedede yer alan eserlerin büyük bölümü bir saat içinde alıcı buldu.

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Müzayedeki eserlerden çok etkilenen Zamburkan iki tablo birden satın aldı. Davetlilere canlı müzik eşliğinde kokteyl verilen “Çocuklarla çocuk için sanat” müzayedesinde elde edilen gelir, Tavşantepe’de özel öğrencilerin eğitim gördüğü İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu’na bağışlandı.

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