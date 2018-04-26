Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!

Yeni sezona hayli iddialı giren ve güçlü kadroları ile rakiplerini bir bir deviren Yarımcaspor ile Maşukiyespor, en zor grup olarak ifade edilen 2. Amatör Lig C Grubu son hafta maçında karşı karşıya geldi. Eşit puandaki iki takım arasındaki zorlu maçta Maşukiyespor’a beraberlik yetecekti. Körfez Esentepe Stadı’nın tıklım tıklım tribünleri önünde oynanan maçı TFF 1. Lig hakemi Alper Çetin yönetti. Maç öncesi Esentepe Stadı’nda adeta şölen vardı. 1000’den fazla Yarımcalı ile 400’e yakın Maşukiye taraftarı heyecanla maçı bekledi.

GÖKHAN’DAN NEFİS GOL

Dengeli başlayan maçın ilk bölümlerinde taraflar bir birini yokladı. 25. dakikada Maşukiye’de Gökhan Özdin mutlak bir gol kaçırdı. Aynı futbolcu 8 dakika sonra topu ağlara gönderdi. Etkili orta saha oyuncusu Oğulcan’ın pasında çok şık bir gole imza attı. İlk yarıda Yarımca bir pozisyon buldu ve Maşukiye soyunma odasına 1-0 önde girdi.

TOLGA AFFETMEDİ

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Yarımcaspor etkiliydi. Beraberlik golünü bulmak için yüklenen Yarımca 64’te 2-0 geriye düştü. Maşukiye’de sahneye çıkan Kadir’in kafa golü Sarı Kırmızılı ekibi rahatlattı. Farkı indirmek isteyen Yarımcaspor savunmasında risk aldı. 72’de sezonun Maşukiye adına parlayan isimlerinden Tolga sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu ve 3. kez topu Yarımca ağlarına gönderdi.

İNANDILAR VE BAŞARDILAR

Kalan zamanda skoru korumak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte 3. golün sahibi Tolga bu kez kendi kalesine topu gönderdi. (1-3) Gökhan Top’un öğrencileri kısa sürede rakibinin başka pozisyona girmesine izin vermedi. Hakem Alper Çetin ile yardımcıları çok başarılı bir yönetim gösterirken, Çetin’in son düdüğü ile birlikte 5 yıl önce BAL’ın kapısından dönen Maşukiyespor, Vural Yıldız başkanlığında, etkili yönetimi ile ve inanan taraftarı ile 2. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyon olarak adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı.

BÜYÜK COŞKU

Maçın ardından Körfez Esentepe Stadı’nda Maşukiyesporluların coşkusu yaşandı. Başkan Vural Yıldız, yöneticiler, teknik adam Gökhan Top ve futbolcular şampiyonluğu taraftarları ile kutladı. Kupayı KASKF adına yönetici Selçuk Baysal, Futbol İl Temsilcisi Mitat Ağa ve Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi adına İbrahim Yılmaz takdim etti. Yemekte şampiyonluğu kutlayacak olan Maşukiye yönetiminin primi dışında, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de takıma 12 bin lira prim verecek. Ahmet AKAY