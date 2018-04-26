İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…

Ortaokulda arkadaşına 2 kez yenilen çocuk hırsından çıldırdı. Okulun alt tarafında Benzinci Muharrem Kaptan’ın tarlasında, Adapazarlı, tek kollu, çolak Kazım’ın güreş öğrettiği birileri güreş tutardı. Çolak Kazım’a “Ben güreşçi olmak istiyorum” dedi. Çolak Kazım “Bugün bitti yarın gel !..” dedi. Henüz 13 yaşında balıkçı, babası Karamürselli Lütfü’nün yanında hem çalışıyor, hem okula gidiyordu. 1978 yılında Aydın Demir’in Altın Kemer aldığı Kırkpınar’da ilk kez güreşti, deste küçük boyda 2’nci oldu. Aydın Demir’in çırağı olmuştu. 3 yıl Aydın Demir’le piyasa güreşlerinde basmadık yer ve çayır bırakmadı. 17 yaşında, Sabahattin Kangal, Kadir Birlik ve Necati Ekin’le aynı ekipte, yağlı güreşlere devam etti.

TAŞÇI’NIN İSTEĞİNİ KIRMADI…

Yıl 1982… Türkiye’nin rahmekli Naim Süleymanoğlu’ya yakın isim yapan, efsane olan mega starı Ahmet Taşçı, Karamürsel sahilinde balıkçı Sabahattin Erdoğan’a, “Ben pehlivan olmak istiyorum!” dedi. Ahmet Taşçı’yı, Ali Kara ve Keçiörenli Ali Esen ile Aydın Demir’e daha sonra Kadir Birlik’e götürdüler... Aydın Demir, Ahmet’in yaşının ilerlediğini söyledi, Kadir Birlik ise “ Bundan pehlivan olmaz !..” diye kestirip attı…

Erdoğan, 2005 yılında Başaltına kadar geldiği Kırkpınar defterini kapamak istedi. Sabahattin Kangal, hiç akla gelmedik bir teklifte bulundu, “Sen Cazgır olsana !..” dedi. Güreşlere gittikleri araçta Sabahattin Kangal ve diğer güreşçiler devamlı ona, Başpehlivanların isimlerini saydırır, neşelenirlermiş. 1 yıl hakemlikten sonra Sabahattin Kangal’ın ısrarıyla, ilk kez İstanbul Bahçelievler’deki güreşlerde çayıra çıkıp halkı selamlamış, pehlivanları salavatlamıştı. İlk işinde 100 lira vermişlerdi.

“BEYİTLERİ UNUTTUĞU İÇİN OKUYACAĞI BEYİTLERİ HEP AVUÇLARININ İÇİNE YAZIYORMUŞ !..”

Onu, Davudi bir sese sahip okuma stiliyle Osman Kabasakal Cazgıra benzetirler. 100’den fazla ezberinde beyit ve mani var. On beş yıl minder güreşi yaptı ve defalarca Türkiye şampiyonalarına katıldı. 1993 yılında Türkiye şampiyonasında 90 kilo final müsabakasında, Bursalı Şenol Karagöz’e 2-1 kaybetti ve Türkiye 2’ncisi oldu. 1986 Kırkpınar’da, küçük orta küçük boyda Erol Yıldırım ile final yaptı ve yine 2’nci oldu. Bu başarı ve babasına gelen “tebrikler”, yağlı güreş yapmak için yaşını 2 yaş küçülten adamı çayırlara bağladı.

İŞTE BİR ANISI…

2005 yılında Kırkpınar’da Kemal Kestel’le birlikte hakem listesine girmişlerdi. Ama onlar ne olur ne olmaz diye başaltı güreşlerinde güreşmek için isimlerini kayıt ettirirler. Başaltı güreşlerinde rakiplerinin ismi karşısında adları okununca, Kule Baş Hakemi rahmetli Cengiz Elbeye, hiddetle “ Ya güreşin, ya da gidin cazgırlık yapın!” diye onları azarlar. Her ikisi de bu olayı unutamazlar. Geçen yıl Elmalı Yeşil Yayla yağlı güreşlerinde tam bir skandal yaşanıyordu ki, yine o, tam 40 yılını Kırkpınar’a adamış pehlivan-cazgır, güreş alanını dolduran 25 bin kişiye kendisini ayakta alkışlattı. Neden mi?..

Açılış töreni yapılırken sıra “İstiklal “ marşımıza gelmişti. Mutat olduğu üzere, İstiklal marşımız banttan okunacaktı. Ama ne olduysa olmuş, İstiklal marşımızın bandı unutulmuştu. Bir türlü İstiklal marşımız okunmuyor, protokol ve organizasyonu yapanlar şaşırıyorlardı. Birileri meydan cazgırlarından birine “sen oku” dedi. Cazgır “Ben heyecanlanırım, beceremem ! “ dedi. İş , “Balıkçı” lakaplı Karamürselli Cazgır Sebo’ya kalmıştı… Karamürselli Cazgır Sabahattin Erdoğan, aldı eline mikrofonu, başladı İstiklal marşımızı okumaya. Marşın okunması bittinde Elmalı güreş alanını dolduran 25 bin kişi, ayakta cazgır Sebo’yu alkışladı.

İşte böyle birilerinin, “Balıkçı” Sebo diye bildikleri Kırkpınar Cazgırlarından Sabahattin Erdoğan’ın bilinmeyen gizemli öyküsü. Ahmet Taşçı gibi bir starın yetişmesinde emeği olan, ülkemizi uluslar arası müsabakalarda hakem olarak temsil eden ve yağlı güreş dışında baba mesleği ”Balıkçılığın” yanı sıra memleketi Karamürsel’de açtığı ve adını “ KIKPINAR EMLAK” koyduğu işyerinde hayatının kalan kısmını idame ettiriyor… Abdullah Karagöz