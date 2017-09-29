Fotoğrafçılar yeni sezona 'Merhaba' dedi

Kocaeli Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu üyeleri Fuariçi Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen toplantı ile 2017-2018 yılına 'Merhaba' dedi

Kocaeli Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu düzenledikleri toplantı ile yeni sezona ‘Merhaba’ dedi. Fuariçi Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen sezon açılışı fotoğrafseverler ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

FOTOĞRAF EMEK VE ZAMAN İSTEYEN BİR TUTKU

Sezon açılışına gelen davetlilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu Başkanı Nurşah Şahin, “Kocaeli Kent Konseyi Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu 2017-2018 yılı sezon açılışının heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni sezon, yeni geziler, yeni söyleşiler, yeni fotoğraflar ve yeni sergiler demek. Fotoğraf emek ve zaman isteyen bir tutku. Bizler çoğu zaman hafta tatilinde ailelerimize ayıracağımız zamanı, fotoğraf dostlarıyla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyerek geçiriyoruz. Biz Kent Konseyi olarak büyük bir aileyiz. Bize bütün etkinlerimizde destek veren Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm Beyefendiye ve fotoğrafa tutkuyla bağlı olan fotoğraf kulübündeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN, “FOTOĞRAFSEVERLERİ BEKLİYORUZ”

Ortak tutkunum fotoğraf diyerek sözlerine devam eden Şahin, “Bu sene inşallah bol bol gezip fotoğraf çekeceğiz. Öncelikli hedefimiz yaşadığımız kent Kocaeli arşivimizi güçlendirmek. Daha sonra arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda gezi ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Bütün fotoğrafseverleri Kocaeli Kent Konseyi Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu’na bekliyoruz” dedi.

HEP BERABER PASTA KESTİLER

Toplantı sezon açılışı ve Kocaeli Kent Konseyi Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu üyesi Savet Şenkul’un doğum günü dolayısıyla hazırlanan pastanın kesilmesiyle devam etti.Fotoğrafseverler hep birlikte pasta keserek fotoğraf dolu bir yıl olmasını diledi.