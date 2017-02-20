Fotoğrafçıların bu haftaki konuğu, Hasan Yaşar oldu

Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu’nun bu haftaki konuğu Seka Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı ünlü fotoğraf sanatçısı Hasan Yaşar oldu

Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu’nun bu haftaki konuğu Seka Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı ünlü fotoğraf sanatçısı Hasan Yaşar oldu."Kısa bir mola Makedonya","Yıkıldık" ve "Çin Günlüğü" konulu 3 ayrı sunum yapan Hasan Yaşar, fotoğrafçıları adeta büyüledi

3 FARKLI SUNUM BİRARADA

Belgesel fotoğrafçılığın daha kalıcı olduğunu Yaşar’ın ilk gösterisi Suriye’den Avrupa ümidiyle yollara düşen mültecilerin, Makedonya’da bir tren istasyonunda mola verdikleri sırada çekilen fotoğraflardan oluşan “Kısa bir mola Makedonya” oldu. Göç sırasında yaşadıkları zorlukları anlatan fotoğrafların ardından Çin kültürünün tanıtıldığı fotoğraflardan oluşan "Çin Günlüğü" adlı belgesel herkesi büyüledi. Yaşar, son olarak Türkiye'nin gördüğü en büyük depremler arasında yer alan 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğünde meydana gelen Van depremi’nin hemen ardından çekilen fotoğraflardan oluşan gösterisi ile duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

YAŞAR,“FOTOĞRAFI SEVİYORUM”

Sunumun ardından fotoğrafçıların sorularını yanıtlayan ve fotoğrafa eşi sayesinde başladığını söyleyen Yaşar, “7 yıl önce eşimin talebi üzerine bir fotoğraf makinesi aldık ve beraber kursa gittik. Daha sonra eşim fotoğrafı bıraktı ama ben büyük bir heyecanla devam ettim. Uzun soluklu fotoğraf projelerini seviyorum. Olayların birkaç fotoğraf karesi ile yansıtılması yerine, o olayı geniş bir çerçevede anlamayı ve anlatmayı daha ilgi çekici ve gerçekçi buluyorum. Kısacası sanat fotoğraflarını sevdiğim kadar belgesel fotoğrafçılığı da seviyorum” dedi. Yaşar daha sonra fotoğrafçıların sorularını yanıtlayarak fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Sunum ve söyleşinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu Başkanı Nurşah Şahin, Hasan Yaşar’a katılımlarından dolayı teşekkür ederken, günün anısına plaket takdim etti.