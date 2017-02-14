Fotoğrafçılık Çalışma Grubunun konuğu Hasan Yaşar olacak

Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu’nun bu haftaki konuğu ünlü fotoğraf sanatçısı Hasan Yaşar olacak

16 Şubat Perşembe günü saat 19:00’da Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek olan söyleşi de Yaşar, Kısa bir mola Makedonya,Yıkıldık ve Çin Günlüğü olmak konulu 3 ayrı sunum yapacak. Etkinliğimize siz değerli basın mensupları ve bütün fotoğraf severler davetlidir

HASAN YAŞAR KİMDİR?

Kütahya/Domaniç doğumlu, Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi mezunu, Selçuk Üniversitesi Radyoloji bölümü, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini mezunu ve Ekonomi alanında Kocaeli Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamdı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül ve sergilemeleri bulunmaktadır. Fotoğraf Gösterileri ve Söyleşilerde bulunmuş olup biri şahsi olmak üzere karma sergilerde yer almıştır. 2012 yılında FIAP tarafından AFIAP unvanı ile onurlandırılmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olup Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği çatısı altında yönetici olarak görev yapmaktadır.