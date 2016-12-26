Fotoğraflarla “Teröre LANET, kardeşliğe EVET” mitingi!

Mesut Akbulut

İktidara yakın olan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülü tarafından pazar günü “Teröre LANET, kardeşliğe EVET” mitingi yapıldı…

Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Anıtpark’a kadar sürdü. Yürüyüşte şu sloganlar atıldı; “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Ne Mutlu, Türküm diyene”, “Ya Allah, Bismillah, Allah’u Ekber”, “Tekbir, Allah-u Ekber”, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP”, “Her Türk, asker doğar”, “Vatan sana canım feda” …

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Yürüyüş ve mitinge CHP ve MHP katılmadı… Binlerce kişinin Türk bayraklarıyla katıldığı mitingde PKK, IŞİD ve FETÖ lanetlendi… Son zamanların en kalabalık terör mitingiydi diyebiliriz… Valiliğin, AKP’nin, belediyelerin tam destek verdiği terör mitingi daha da kalabalık olabilirdi diye düşünüyorum… Gazeteci arkadaşımız Serkan Borlak’ın çektiği bazı fotoğrafları sizler için derledim…

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Mitinge Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, belediye başkanları, AKP il başkanı ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı… Miting haberini dünkü gazetemizde yayınladık… mitinge tam üç sayfa ayırdık… Mitingde kullanmadığımız bazı fotoğrafları köşeme taşıdım… Umarım terörün kökü kazınır ve bir gün terör mitingi yapmak zorunda kalmayız…

Derince Çenesuyu’nda sokak lambaları sönüyor

Derince’den gazetemize mail gönderen okurumuz, sokak lambalarının sabaha kadar yanmasını istedi. Okurumun gönderdiği mail şöyle; Çenesuyu Gaffar Okkan Caddesi’nde durum hep aynı. Sabah saat 07.15 gibi sokak lambaları sönüyor hava çok karanlık oluyor… Çocuklar o saatte okula gidiyor. Üstelik sokak köpekleri de karanlıkta daha çok havlıyor. Hava aydınlanana kadar lambalar yanmalı.” Sedaş’a duyurulur…

Serdar Mahallesi’nde, sokak lambaları gece gündüz yanıyormuş

Gazetemize mail gönderen okurumuz, gece gündüz yanan sokak lambalarıyla ilgili şikayetini dile getirdi. Okurumuz, sorunu şu şekilde özetledi;

Şehirde sokak lambaları gündüzde yanmaya devam ediyor, bunun parası kimin cebinden çıkıyor? İzmit Serdar Mahallesi Mutlu Sokak’ta ve Miralay Çocuk Parkı’nda 1 haftadan beri sokak lambaları yol ve parkta 24 saat gece gündüz yanıyor. Mahalle sakinlerinin 186 bildirmelerine rağmen, her hangi bir önlem alınmamıştır. Tasarruftan bahsederken, gündüz çok sayıda lambanın yanması, hangi akılla açıklanır? Enerjiyi çok üretmek ve bunun için çok para harcamak yerine, var olan enerjiyi tasarruflu kullanmak daha doğru değil mi? Dünya akıllı şehirlere giderken, bir insan sokağa girdiğinde bunu hissedip geçtiği yerlerdeki lambalar yanarken, ülkemizde sokak lambalarının gündüzde yanmasını ve vatandaşın şikayetine rağmen önlem alınmamasını kabul etmek mümkün değil. Vatandaşlarca bir kaç kere aranıldı fakat gereken yapılmadı, son çare olarak durumu mahalle sakinleri olarak medyaya bildirmeyi uygun bulduk. Günüz yanan lambaların bize bir zararı yok. Fakat milli kaynakların israfıdır, yazık günah, bir an evvel önlem alınmalıdır.”

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Mahalle sakini okurumuzun sokak lambalarıyla ilgili şikayetini dile getirdi. Gerisi SEDAŞ’a kalmış…