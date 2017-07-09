Fransa’da Haldun Alagaş rüzgarı!

Fransa’nın Terrasson Kasabası’nda 1 Temmuz’da Samurai Karate Club Terrasson'nun 30. Yıldönümü sebebiyle organize edilen seminere ilimizin gururu Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecisi Haldun Alagaş eğitmen olarak iştirak etti.

Samurai Karate Club Terrasson’un Antrenörü Zekeriya Bor'un davetiyle organizasyona gelerek bilgi ve birikimlerini paylaşan Alagaş’a genç sporcular hayran kaldı. Yaklaşık 100’e yakın karate sporuna gönül vermiş gençlerle bir araya gelen Haldun Alagaş, deneyimli antrenör Zekeriya Bor’a nazik davetinden ötürü teşekkür etti.