Kaza, Çayırova Özgürlük Mahallesi 222 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 VP 788 plakalı belediyeye ait çöp arabası park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple hafif rampa yolda kaymaya başladı. Kayamaya başlayan çöp arabası önüne sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazayı duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Freni patladığı iddia edilen çöp arabasının 10 aracı biçtiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- BIST 88.258
- Altın 145,283
- Dolar 3,5926
- Euro 3,7963
- Kocaeli : 4 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 4 °C
- Bölgenin en güzel manzaralı parkına ilk harç atıldı
- Denizlerde servet yatıyor!
- 501 noktada ekspertiz Kocaeli Kaya Otorapor’da
- Bölgenin en güzel manzaralı parkında ilk harç atıldı
- Freni boşalan çöp kamyonu 10 aracı biçti: 1 yaralı
- Hayvanları otlatırken ayının saldırısına uğradı
- Bakanın konvoyu ilerlerken ateş açıldı!
- Suriyeli kardeşlere saldırdılar!
- Körfez'de bıçaklı kavga... Bir kişi hastanelik oldu!
- 1300 aday öğrenci KOÜ’yü tanıdı
- Gebze, Erzurumlular Derneği yeni yönetimini tanıttı
- En sık görülen meslek hastalıklarından
- Mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığına dikkat
- Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret etti
- Emeklilerin kemik ölçümü yapılıyor
Freni boşalan çöp kamyonu 10 aracı biçti: 1 yaralı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu park halinde bulunan 10 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çayırova Özgürlük Mahallesi 222 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 VP 788 plakalı belediyeye ait çöp arabası park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple hafif rampa yolda kaymaya başladı. Kayamaya başlayan çöp arabası önüne sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazayı duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Freni boşalan çöp kamyonu 10 aracı biçti: 1 yaralıKocaeli’nin Çayırova ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu park halinde bulunan 10 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı.
Hayvanları otlatırken ayının saldırısına uğradıKaramürsel'de hayvanlarını otlatan Ahmet Beşgen ayının saldırısına uğradı. Ayının pençe atması sonucu sol bacağından yaralanan Ahmet Beşgen tedavi altına alındı.
Bakanın konvoyu ilerlerken ateş açıldı!Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nden Derince'ye doğru giderken konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer ateş açıldığını iddia edince polis, hareke geçti.
Suriyeli kardeşlere saldırdılar!Gölcük'te sokakta maç yapan Suriye vatandaşları arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklandı.
Körfez'de bıçaklı kavga... Bir kişi hastanelik oldu!Körfez'de iki grup arasında çıkan kavgada Emre U. bıçaklandı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim