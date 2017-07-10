Freni boşalan otobüs korku saldı!

Körfez'de frenleri boşalan halk otobüsü kontrolden çıkarken, sürücü aracı önce yol kenarındaki kum yığınına sonra beton bariyerlere çarparak durdurdu. Sürücünün refleksi ile araç yoldan aşağı yuvarlanmaktan kurtuldu.

Kaza sabah saatlerinde, Körfez İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.S. idaresindeki halk otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. E.S, içinde 45 kişinin bulunduğu aracı önce yol kenarında bulunan kum yığınına sonra ise beton bariyerlerin üzerine sürdü. Beton bariyerlere çarpan halk otobüsü dururken, sürücünün refleksi ile araç aşağı yuvarlanmaktan kurtarıldı. Kazada yaşanan sarsıntı nedeniyle vücutlarında ezilmeler olan bazı kişiler hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildi. Araçta bulunan Körfez Barbaros Mahallesi Muhtarı Ramazan Gündoğdu, büyük bir tehlike atlattıklarını, vücutlarında ezilmeler olan yolcuların hastanede kontrolden geçtiklerini söyledi.