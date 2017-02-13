Körfez'in önemli danışmanlık firmalarından biri olan FSL Grup, kendi bünyesinde vazife yapan Büşra Demiral ile Mehmet Demirci'nin doğum gününü kutladı. Demiral ve Demirci için özel pasta yaptırıldı. Özel pastanın üzerindeki mumlar, Demiral ve Demirci tarafından söndürülürken, yanında bulunanlar ise 'İyi ki doğdunuz' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Doğum günlerini kutlayan FSL Grup'a teşekkür eden Demiral ve Demirci mutlu olduklarını dile getirdiler.
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FSL'den çifte kutlama
FSL Grup’ta çalışan Büşra Demiral ile Mehmet Demirci'nin doğum günleri kutlandı
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