Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Outlet Center Kavşağı’nın devamında Uluslararası Fuar Merkezi ile Sanayi Mahallesi arasında bir yaya köprüsü yapıyor. Çalışmaları hızla devam eden köprünün hafta başında yaya kullanımına açılması planlanıyor. Köprünün saç plaka kaynak işleri ve asansör uygulamaları yapılıyor. Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüsünde engelli vatandaşların ulaşımı için iki adet de asansör yer alıyor. Yaya köprüsü özellikle Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gibi pek çok organizasyona vatandaşlarını kolay ulaşımını sağlayacak. Outlet Center’den sanayi yönüne geçmek isteyen vatandaşlar da bu geçidi kullanabilecek.
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Fuar Merkezi yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor
Uluslararası Fuar Merkezi ile Sanayi Mahallesi arasında kurulan yaya köprüsünün inşası devam ediyor.
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