Fulbright ile ABD’de yüksek öğrenim fırsatı

KOÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’de sürdürmek isteyen öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’de sürdürmek isteyen öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Doğan Yüksel, araştırma görevlileri ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.

BURSLARA YÖNELİK BİLGİLER VERİLDİ

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Eğitim Danışmanı Serin Alpokay’ın sunum yaptığı toplantıda yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile doktora tez konuları üzerinde araştırmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmek isteyen öğrencilere ve araştırmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek isteyen akademisyenlere sağlanan burslara yönelik bilgiler verildi.

“ÖN ŞARTLAR SAĞLANMALI”

Serin Alpokay, Fulbright bursları arasında yedi programın yer aldığını ve şu an yüksek lisans ve doktora bursu yanı sıra 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın onuruna özel olarak düzenlenmiş doktora bursuna başvuruların başladığını belirtti. Bursun kapsamı ile başvuru için izlenmesi gereken adımları anlatan Alpokay, “Fulbright burslarına başvurabilmek için ön şartları sağlamanız gerekiyor” dedi.