Fulbright ile ABD’de yüksek öğrenim fırsatı

KOÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’de sürdürmek isteyen öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ile Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’de sürdürmek isteyen öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Doğan Yüksel, araştırma görevlileri ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.

“ÖN ŞARTLAR SAĞLANMALI”

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Eğitim Danışmanı Serin Alpokay, Fulbright bursları arasında yedi programın yer aldığını ve şu an yüksek lisans ve doktora bursu yanı sıra 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın onuruna özel olarak düzenlenmiş doktora bursuna başvuruların başladığını belirtti. Bursun kapsamı ile başvuru için izlenmesi gereken adımları anlatan Alpokay, “Fulbright burslarına başvurabilmek için ön şartları sağlamanız gerekiyor” dedi.