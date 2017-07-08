Futbol camiasını üzen ölüm!

Gebzespor’un eski teknik direktörlerinden Korhan Koroğlu (69), Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti

Menekşe’nin 1991-92 sezonundaki kadrosunu kuran Koroğlu, rahmetli Tamer Köksal, Adem Develi, Seyfettin Kurtulmuş ve Bülent Gürol gibi Gebzespor’un unutulmaz oyuncularının hocalığını yapmıştı. Kıbrıs gazisi emekli binbaşı olan Koroğlu’nun ölüm haberi futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Teknik direktörlük hayatına Gebzespor’da başlaması sebebiyle Menekşe’ye tutkuyla bağlı olan Korhan Hoca, dün İstanbul Levent Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.