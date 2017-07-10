Futbolcular Arlı ailesinin yanında!

Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı 7. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda güçlü rakiplerini bir bir devirerek finale yükselen Vizyon İnşaat ile MorsalioğluKırtasiye’nin futbolcuları maç öncesinde Arlı ailesinin yanına gelerek tek tek aile üyelerinin elini sıktı. Baba Şaban Arlı, eşi ve çocukları tek tek futbolcuları kabul ederken ortaya çıkan görüntü duygusal anların yaşanmasına neden oldu.