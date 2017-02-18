Futbolda “Çin Çılgınlığı” en iyi böyle işlenir!

Türkiye’nin en önemli spor dergileri arasında yer alan ve ilimizde de ilgi ile takip edilen Fitbol, Şubat ayı sayısı ile de oldukça konuşuluyor.

Futbolda son yıllarda yaşanan ve korkunç paraların döndüğü “Çin” çılgınlığını en ince ayrıntılarına kadar ameliyat eden derginin yazar ve editörleri bir birinden farklı konularla da futbolun kapalı kapılar arkasında kalmış yönlerini okuyucularına sunuyor.

USTALAR BURADA BİR ARAYA GELDİ

Çin’de futbolun yanı sıra Burak Yılmaz, Mustafa Reşit Akçay, Tümer Metin, Mahir Ünsal Eriş, Cüneyt Kaşeler, Ali Ece, Okay Karacan, Güntekin Onay, Kaan Koç, Cem Dizdar, Kenan Başaran, Koray Durkal ve Cem Kerpiççiler gibi futbol ustaları Fitbol Şubat ayı sayısını renklendirdi. Tadından yenmeyecek kadar güzel, ironi ve hicivlerin ustaca serpiştirildiği Fitbol, Şubat ayı sayısı da keyifle okunuyor.

BAĞIMLILIK YARATTI

Futbola aşık, futbolu oynayan, oynayanı izleyen ve çok güzel anılar biriktirenler için, 22 adamın peşinde koşup, milyonların izlediği futbolun sadece bir “Oyun” olduğunu anlatan Fitbol, sporseverlerin bağımlısı olacağı bir dergi oldu. “Futbol Borsada Değil Arsada Güzel” diyerek yola çıkan Fitbol, bu oyunun unutulan tadını da hatırlatıyor. Her ay çarpıcı konu ve konukları ile ses getiren Fitbol, sporseverlerin evlerinde başköşeye çoktan kuruldu. Erdem ÖVÜÇ