  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : -4 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 1 °C

Futbolda “Çin Çılgınlığı” en iyi böyle işlenir!

»
Futbolda “Çin Çılgınlığı” en iyi böyle işlenir!
Türkiye’nin en önemli spor dergileri arasında yer alan ve ilimizde de ilgi ile takip edilen Fitbol, Şubat ayı sayısı ile de oldukça konuşuluyor.

Futbolda son yıllarda yaşanan ve korkunç paraların döndüğü “Çin” çılgınlığını en ince ayrıntılarına kadar ameliyat eden derginin yazar ve editörleri bir birinden farklı konularla da futbolun  kapalı kapılar arkasında kalmış yönlerini okuyucularına sunuyor.

 

USTALAR BURADA BİR ARAYA GELDİ

Çin’de futbolun yanı sıra Burak Yılmaz, Mustafa Reşit Akçay, Tümer Metin, Mahir Ünsal Eriş, Cüneyt Kaşeler, Ali Ece, Okay Karacan, Güntekin Onay, Kaan Koç, Cem Dizdar, Kenan Başaran, Koray Durkal ve Cem Kerpiççiler gibi futbol ustaları Fitbol Şubat ayı sayısını renklendirdi. Tadından yenmeyecek kadar güzel, ironi ve hicivlerin ustaca serpiştirildiği Fitbol, Şubat ayı sayısı da keyifle okunuyor.

 

BAĞIMLILIK YARATTI

Futbola aşık, futbolu oynayan, oynayanı izleyen ve çok güzel anılar biriktirenler için, 22 adamın peşinde koşup, milyonların izlediği futbolun sadece bir “Oyun” olduğunu anlatan Fitbol,  sporseverlerin bağımlısı olacağı bir dergi oldu. “Futbol Borsada Değil Arsada Güzel” diyerek yola çıkan Fitbol, bu oyunun unutulan tadını da hatırlatıyor. Her ay çarpıcı konu ve konukları ile ses getiren Fitbol, sporseverlerin evlerinde başköşeye çoktan kuruldu. Erdem ÖVÜÇ

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlikspor, İzmir’den şen dön!18 Şubat 2017 Cumartesi 09:27
  • 1.Küme A ve B’de nefesler tutuldu18 Şubat 2017 Cumartesi 09:24
  • Süper A’da müthiş maçlar18 Şubat 2017 Cumartesi 09:16
  • 2.küme’de gollü açılış18 Şubat 2017 Cumartesi 09:14
  • 50. Yıl zor da olsa kazandı18 Şubat 2017 Cumartesi 09:11
  • Yahyakaptan güldü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:09
  • İbni Sina kazandı, ama..?18 Şubat 2017 Cumartesi 09:07
  • Ford Otosan FARKINI ortaya koydu18 Şubat 2017 Cumartesi 09:03
  • Uzuntarla şimdi çok daha güçlü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:01
  • Futbolda “Çin Çılgınlığı” en iyi böyle işlenir!18 Şubat 2017 Cumartesi 08:59
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim