Futbolda ustalar buluşması

Yavuz Taşkıran

TÜFAD Kocaeli Şubesi 1 Mart 2017 akşamı “ustaların nostalji buluşması” isimli bir faaliyeti The Ness Otelde düzenledi. Kıymetli Başkan Remzi Demirer defalarca arayarak bu buluşmaya katılmamı istedi. Üniversitemdeki dersimi bitirdikten sonra Yeniköy mü desem, yazlık mı desem, bu bölgede inşa edilen bu otele ulaştım. Büyük bir salon. Onlarcasını tanımaktan onur duyduğum futbol insanları bir araya gelmişler. Başta Nasut Kayalı olmak üzere, Metin Türel’den Rasim Kara’ya kadar futbolun büyük insanları ile muhteşem bir akşam yaşadım.

Konuşmalarda ağırlık, 1 Mart 1958 günü yaşanan Üsküdar Vapuru Faciası idi. O gün, tam 431 öğrenci hayatını kaybetmişti. İki kişi bu faciadan kurtulmuş. Birisi dersine çalışmadığı için okula gitmeyen, diğeri ise futbol maçı olduğu için vapura binmeyen sporcu. Bunu Nasut Kayalı anlattı. Birisi futbol diğeri ise tembellikten dolayı bu kazadan kurtuldular. Genelde ağırlıklı olarak 1999 depremi hep ön planda olsa da bu facia hala akıllara kazınmış durumda.

O günden bazı notları paylaşmalıyım. O yıllarda Gölcük’te Lise yok. Genelde lise çağı çocukları İzmit’te eğitimlerini alıyorlar. Doğru mu anladım bilmiyorum, kaza Cumartesi günü oluyor. O yıllarda Cumartesi günleri yarım gün eğitim var. Öğleyin eğitim bitiyor ve Gölcük ve Karamürsel’de oturan öğrenciler vapur ile geriye dönüyorlar. Vapur Derince’ye vardığında fırtına çıkıyor, kaptan köşkü devriliyor, gemi batıyor. 40 civarında öğrenci Donanmadan gelen gemiler tarafından kurtarılıyor. Netice: Tamamen bir facia...

Nasut Kayalı’yı anlatan sunuyu izliyorum: Önce İstanbul’a gidiyor, lise okumak için. Sonra İzmit’te lise açılınca kente dönüyor. Ama Gölcük ve Karamürsel’de o yıllarda yine lise yok. Bu facia sonrası Gölcük’te Barbaros Hayrettin Lisesi açılıyor. O dönemlerin spor tarihçileri tarafında daha detaylı incelenmesi gerekir...

TRT’nin ünlü spikeri ve futbol yorumcusu Erdoğan Arıkan da bu gecede yer aldı. Tesadüf, aynı masada bulunduk. Gölcük Spor Kulübünün efsane futbol adamı Adem Ellibeş’in anlattıklarından birkaç yazı çıkarabilirim. İlginç fakat bir o kadar önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Yanımda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar... Stadın erken biteceğini anlattı. Güzel bir gelişme. Nisan ayının ilk hafta sonunda kent yeni stadına kavuşacak. Bu vesile ile Kocaelispor’un daha baskın bir mücadele örneği sergilemesini bekliyor olduğumu belirtmek istiyorum.

Bazı öğrencilerimin çalıştırdıkları takımların play-off’a hak kazanmış olmalarından dolayı çok keyif aldım. Onlara bu başarılarından dolayı TÜFAD birer plaketle ödüllendirdi.

Dikkatle izlediğim bir başka tablo, Kocaeli Basın mensuplarının fedakar elemanlarının bu faaliyette de canla başla çalışıyor olmalarıdır. Onların çalışmalarını dikkatle izledim. Hiçbir detayı kaçırmamak için ellerinden geleni yaptılar.

Özetlemek gerekirse, TÜFAD ve Başkan Remzi Demirer, her zamanki gibi uzun süre konuşulacak bir faaliyeti daha başarı ile organize etti. Kendilerini kutluyorum. Geçmişi de yad ettiler. Aralarından ayrılan futbol adamlarını andılar. Yaşayan devleri de katılımcılara ilettiler. Güzel bir akşam, ünlü misafirler, futbolun hassas insanları... Gençlere hizmetle yoğrulmuş futbol insanları... Ellerinize sağlık...