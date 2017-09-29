G.Saray-Karabük (19.30-Beinsport)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. hafta maçlarında perde dün gece açıldı

Derbi kahramanı Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında sahaya çıktı. Bugün ise diğer takımlar sahne alacak. Galatasaray, 19.30’da başlayacak maçta Karabük’ü ağırlayacak. Ligde haftanın programı ve hakemler şöyle…

YARIN:

14.00 Osmanlı FK-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir G.Sivas-Antalya: Cüneyt Çakır

16.30 Kayseri-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 G.Saray-K.Karabük: Alper Ulusoy

PAZAR:

14.00 Evkur Y.Malatya-Atiker Konya: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanya-G.Birliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-M.Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus