G.Saray-Karabük (19.30-Beinsport)

Derbi kahramanı Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında sahaya çıktı. Bugün ise diğer takımlar sahne alacak. Galatasaray, 19.30’da başlayacak maçta Karabük’ü ağırlayacak. Ligde haftanın programı ve hakemler şöyle…
YARIN:
14.00 Osmanlı FK-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
14.00 Demir G.Sivas-Antalya: Cüneyt Çakır
16.30 Kayseri-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.30 G.Saray-K.Karabük: Alper Ulusoy
PAZAR:
14.00 Evkur Y.Malatya-Atiker Konya: Koray Gençerler
16.30 Aytemiz Alanya-G.Birliği: Halil Umut Meler
19.30 Göztepe-M.Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus