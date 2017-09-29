  • BIST 102.908
  • Altın 146,617
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 11 °C

G.Saray-Karabük (19.30-Beinsport)

»
G.Saray-Karabük (19.30-Beinsport)
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. hafta maçlarında perde dün gece açıldı

Derbi kahramanı Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında sahaya çıktı. Bugün ise diğer takımlar sahne alacak. Galatasaray, 19.30’da başlayacak maçta Karabük’ü ağırlayacak. Ligde haftanın programı ve hakemler şöyle…

 

YARIN:

14.00 Osmanlı FK-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir G.Sivas-Antalya: Cüneyt Çakır

16.30 Kayseri-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 G.Saray-K.Karabük: Alper Ulusoy

 

PAZAR:

14.00 Evkur Y.Malatya-Atiker Konya: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanya-G.Birliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-M.Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultan’ın ayak sesleri29 Eylül 2017 Cuma 13:39
  • Darıca yaralarını sardı29 Eylül 2017 Cuma 13:36
  • “Pazar günü maçtayım…”29 Eylül 2017 Cuma 13:33
  • Amatör süper lig tam gaz29 Eylül 2017 Cuma 13:00
  • Menekşenin zor maçı29 Eylül 2017 Cuma 12:18
  • Güreşte 2018 Zafer Turnuvası Gebze'de düzenlenecek29 Eylül 2017 Cuma 11:40
  • İzmitspor’dan destekçilerine plaket29 Eylül 2017 Cuma 11:37
  • İzmit Belediyeli kızlar Mersin Basketi de yendi29 Eylül 2017 Cuma 11:36
  • Birlik gençlerle hazırlık maçı yaptı: "0-2"29 Eylül 2017 Cuma 11:32
  • Mert, Avrupa üçüncüsü oldu29 Eylül 2017 Cuma 10:36
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim