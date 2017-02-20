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Galibiyet güzel, ama!..

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Galibiyet güzel, ama!..
3.Lig 1.Grup’ta ikinci sırada yer alan lider takipçisi temsilcimiz Kocaelispor, Kütahya’dan çok değerli bir galibiyet ile döndü.

Üst sıralardaki tüm takımların puan kaybettiği haftada Yeşil Siyahlıların aldığı 3 puan daha da değerlendi. Kocaelispor, Kütahyaspor karşısında kazandı ancak saha içinde bazı arızalar da yaşadı. İşte sorgulanacak o konular… Erdem ÖVÜÇ

 

1- Rakibin süratli kanat futbolcuları topla birlikte yaptığı diyagonel koşuların ardından yaptığı 1’e 2’lerle ceza sahamıza kolay girdi ve tehlikeli oldu.

2- Kocaelispor, penaltı kaçırdıktan sonra rakibin artan coşkusuna tam anlamı ile reaksiyon gösteremedi.

3- Bu sezon kalesindeki en çok pozisyon Kütahyaspor maçında verildi. Özellikle ikinci yarıda rakip futbolcular sol kanattan geliştirdiği ataklarla golle burun buruna geldi. Neyse ki gününde olan ve kariyerinin maçlarından birisini oynayan Can Emre kalesinde devleşti.

4- Hemen hemen tüm maçlarda oyunun hakimi olan Kocaelispor, skoru koruma baskısı nedeni ile basit hatalar yaptı, rakibini erkenden sahasında kabul etti.

5- Yeşil Siyahlılar pozisyon üretkenliği konusunda diğer maçların aksine kısır bir maç çıkardı. Kocaelispor’da Oğuzhan’ın golleri, Sefa’nın karşı karşıya kaçırdığı gol ve kaçan penaltı dışında Yeşil Siyahlılar net bir tehlike üretemedi.

6 – Rakibi Kütahyaspor gibi haftada 3 maç yapan Kocaelispor, tempo ve pas alışverişi sorunu yaşadı.

7 – Rakip yarı alanda topu tutma becerimiz istenilen düzeyde değildi. Bir deplasman takımının oynaması gerektiği gibi mücadele edilmiş olabilir belki ama, takım savunmamızdaki kabiliyet yeterli, Can Emre de gününde olmasaydı..?

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