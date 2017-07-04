Galip Erenoğlu Caddesi genişliyor

Toplu konut alanlarının hızla yükseldiği, eğitim alanında yapılan yatırımla hareketlilik kazanan Yeşilyurt Mahallesi ve Fatih Mahallesi’ne sınır olan Galip Erenoğlu Caddesi’nin yol genişletme, asfalt ve yaya kaldırımları yapılıyor

Yeni yol açma ve mevcut yollarda düzenleme yapan Başiskele Belediyesi Başiskele’nin cadde ve sokaklarını kullanışlı ve güvenli hale getiriyor. Bir süre önce Galip Erenoğlu Caddesi ile Hürler Caddesi’nin birleştiği noktada asfalt çalışmasının ardından kavşak çalışmasına başlayan ekipler şimdi ise yaklaşık bin metre uzunluğundaki Galip Erenoğlu Caddesi’nin çift taraflı olarak yol genişlemesini yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılan çalışmalar kapsamında genişleyen kısımlar sıcak asfaltla kaplanarak yolun yaya kaldırımları yapılıyor.