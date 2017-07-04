  • BIST 100.941
  • Altın 140,195
  • Dolar 3,5606
  • Euro 4,0395
  • Kocaeli : 21 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 21 °C

Galip Erenoğlu Caddesi genişliyor

»
Galip Erenoğlu Caddesi genişliyor
Toplu konut alanlarının hızla yükseldiği, eğitim alanında yapılan yatırımla hareketlilik kazanan Yeşilyurt Mahallesi ve Fatih Mahallesi’ne sınır olan Galip Erenoğlu Caddesi’nin yol genişletme, asfalt ve yaya kaldırımları yapılıyor

Yeni yol açma ve mevcut yollarda düzenleme yapan Başiskele Belediyesi Başiskele’nin cadde ve sokaklarını kullanışlı ve güvenli hale getiriyor. Bir süre önce Galip Erenoğlu Caddesi ile Hürler Caddesi’nin birleştiği noktada asfalt çalışmasının ardından kavşak çalışmasına başlayan ekipler şimdi ise yaklaşık bin metre uzunluğundaki Galip Erenoğlu Caddesi’nin çift taraflı olarak yol genişlemesini yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılan çalışmalar kapsamında genişleyen kısımlar sıcak asfaltla kaplanarak yolun yaya kaldırımları yapılıyor.  

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Köken cemiyetlerde04 Temmuz 2017 Salı 14:25
  • İştirakler Genel Müdürleri Bayram’ı ziyaret etti04 Temmuz 2017 Salı 14:22
  • Erzurumlular Vakfı kurucuları buluştu04 Temmuz 2017 Salı 14:18
  • Murat Kurhan delikanlı oldu04 Temmuz 2017 Salı 14:17
  • Şiddetli yağmur ilçeyi esir aldı!04 Temmuz 2017 Salı 14:17
  • Yürüyüşte polis müdahalesi!04 Temmuz 2017 Salı 12:37
  • Kandıra'nın çiftçileri de ADALET istedi04 Temmuz 2017 Salı 12:28
  • Gece uyurken üzerilerinden çatı uçtu!04 Temmuz 2017 Salı 11:45
  • İzmit'te 20 bina ağır hasarlı!04 Temmuz 2017 Salı 11:28
  • Yürüyüşçülerini evlerine davet ettiler04 Temmuz 2017 Salı 10:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim