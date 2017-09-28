Galip ve Hüseyin erkekliğe ilk adımı atı

Öğretmen Hülya-Muzaffer Oğuz çiftinin ikizleri Galip Utkan ve Hüseyin Utku’nun sünnet cemiyeti muhteşemdi

Körfez Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen muhteşem bir sünnet düğünü ile delikanlılığa merhaba diyen Galip Utkan ve Hüseyin Utku gece boyunca gönüllerince eğlendiler. Sünnet törenine; Galip-Gülümser Ataman çifti, Körfez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Gayret, Dilovası İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sait Acar, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Belediye Meclis Üyeleri Engin Taşdemir, Tayfun Balıkçı, Nilgün Solakoğlu, Eğitim-İş Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Uçak ve Sabri Mutlu, Eğitim –İş Körfez Temsilciliği, ÇYDD Körfez Şube Başkanı Serab Baykurt ve yönetimi, CHP eski Körfez İlçe Başkanı Tuğman Kayalı, işadamı Ahmet Önal, okul müdürleri, öğretmenler, Türkan Dereli İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri ve çok sayıda konuk katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Semazen gösterisi, kına organizasyonu, palyaço, oyun grubu, çocuklar için bir takım etkinliklerin yer aldığı gecede konuklar da gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Muzaffer Oğuz ile Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Hülya Oğuz sünnet törenine katılarak bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklarla ayrı ayrı teşekkür etti.