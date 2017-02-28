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Game of Thrones'un dünyaca ünlü yıldızı hayatını kaybetti

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Game of Thrones'un dünyaca ünlü yıldızı hayatını kaybetti
Game of Thrones dizisinde ‘dev’i canlandıran 2,33 metrelik oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı "Game of Thrones"da (Taht Oyunları) rol alan İngiliz aktör Neil Fingleton yaşamını yitirdi.Dizide bir dev karakterini canlandıran Fingleton'ın, cumartesi günü 36 yaşında öldüğü bildirildi.

 

ÖLÜM NEDENİ: KALP YETMEZLİĞİ

Neil Fingleton'ın ölüm sebebi açıklanmazken, İngiliz basını genç oyuncunun "kalp yetmezliği" sebebiyle öldüğünü iddia etti.

 

"İngiltere'nin en uzun kişisi" ünvanına sahipti

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde "Mag the Mighty" adlı devi canlandıran oyuncu ayrıca, bir dönem 2 metre 33 santimetrelik boyuyla "İngiltere'nin en uzun kişisi" unvanını da taşımıştı. ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesinde basketbol eğitimi alan İngiliz aktör, bir süre profesyonel olarak basketbol da oynamıştı. Öte yandan Spor kariyerini takiben oyunculuk dünyasına adım atan Fingleton, Game of Thrones'un dışında "Doctor Who" ve "X-men" gibi dizi ve filmlerde de çeşitli roller almıştı

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