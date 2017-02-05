Gamze’ye sevdiklerinden sürpriz doğum günü

Körfez'de ikamet eden Şirin Ayan'ın biricik kızı Gamze Ayan için ailesi ve arkadaşları sürpriz doğum günü düzenledi. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Gamze, “Mutluluklar, paylaşıldıkça artar" dedi.

Körfez'de ikamet eden ve hanımefendi kişiliği ile tanınan Şirin Ayan'ın biricik kızı Gamze Ayan, yeni yaşına 'merhaba' dedi. Gamze için sevenleri çok özel bir pasta yaptırırken pastanın üzerindeki mumları söndüren Gamze Ayan'a, ‘İyi ki doğdun Gamze’ diye arkadaşları alkışlarla tezahüratta bulundu.

“MUTLULUĞUMA MUTLULUK KATTILAR”

Mutlu olduğu her halinden belli olan Gamze ise kendisi için yaptırılan pastayı keserek, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ikram etti. Mutlu olduğunu dile getiren Gamze Ayan, "Bu güzel günümde benim mutluluğumu paylaşan, benim doğum günümü kutlayan başta ailem olmak üzere sevenlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Mutluluklar, paylaşıldıkça artar; mutluluğuma mutluluk kattılar” dedi.