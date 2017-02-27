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Garip bir olay...

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Garip bir olay...
Kocaelispor sezonun 26. maçında Karacabey Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Camianın canını sıkan olay Sancaktepe’nin berabere kalması ile kaçan liderlik ve iç sahada kaybedilen 2 puandı. Maçın ardından küçük bir grup Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’ı istifaya davet etti. Ancak daha da ilginç olanı yine Numara B’den gelen Yönetim İstifa” sesleriydi. Toprak altına atılan ve ölmesi için başında beklenen, sahipsiz Kocaelispor’u imkansızlıklarla bu noktalara kadar getiren, transfersiz, tesissiz, antrenman sahasız, zaman zaman beslenmesiz geçen yaklaşık 3 yılın ardından 2. Lig yolunda şampiyonluk mücadelesi veren bir ortaya çıkaran yönetimin istifaya davet edilmesi “PES” dedirtti.

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