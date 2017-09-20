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Garip Pekcan Pazarcılar Odasına Aday

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Garip Pekcan Pazarcılar Odasına Aday
2018 yılının başında yapılması planlanan Kocaeli Pazarcılar Odası kongresi için Garip Pekcan başkan adaylığını açıkladı.

2018 yılının başında yapılması planlanan Kocaeli Pazarcılar Odası kongresi için 37 yıldır Kocaeli’de pazarlarda tezgah açan Garip Pekcan pazarcı dostlarının isteğiyle başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aslen Malatyalı olup evli ve 3 babası olan Garip Pekcan önceki akşam Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleştirdiği programla kendisine başkanlık için destek veren esnafla bir araya geldi.

İLÇE ODALARI DESTEK VERDİ

Bekirdere Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda Garip Pekcan’a Gölcük Pazarcılar Odası, Körfez Pazarcılar Odası, Derince Pazarcılar Odası, Kandıralılar Derneği ve esnaflar yoğun destek verdi.

BİR YOLA NİYET ETTİK

Pekcan burada yaptığı açıklamada başkanlığa talip olduğunu ifade ederken şunları söyledi; “Beni bu mutu günümde yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir yola niyet ettik. Arkadaşlarımızın desteği üzerine Kocaeli Pazarcılar Odası’na önümüzdeki dönem için başkan adaylığımızı ilan ediyoruz” dedi. Ahmet HAZER

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