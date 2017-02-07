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Gasp parasıyla umreye gitti!

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Gasp parasıyla umreye gitti!
Gebze'de gece yarısı güvenlik görevlilerini tüfekle tehdit edip ellerini kelepçeleyerek elektronik mağazasına giren 3 kişi 34 cep telefonunu gasp etti. Daha önce İstanbul'da gasptan yargılanan bir şüphelinin bu parayla umreye gittiği belirlendi.

Olay, 29 Ocak günü Gebze'de bulunan ünlü bir elektronik mağazasında meydana geldi. Gece yarısı kapının önünde bulunan 2 güvenlik görevlisini tüfekle tehdit eden 3 kişi, güvenlik görevlerinin üstünde bulunan kelepçeleri alarak onları kelepçeledi. Mağazanın kapısını levye ile açan 3 kişi içeri girerek pahalı olan telefonlardan 34 tane aldı. Şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. Güvenlik görevlilerinin çığlıklarını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Polis mağazada incelemede bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

 

ARAÇLARINA BİNERKEN YAKALANDILAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında İstanbul'da bulunan 3 telefon dükkanına çalıntı telefonların satıldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri Murat Ö., Gökhan T., Coşkun Ç. ve çalıntı telefonlarla ilgili sahte faturalar düzenleyen Abdullah P.'yi İstanbul Sultanbeyli'de bir otoparkta kiraladıkları otomobile bindikleri sırada yakaladı.

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19 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların aracında yapılan aramada gasp ettikleri 18 telefon, 1 adet gaspta kullandıkları pompalı tüfek ve zanlıların üzerinde gasptan elde ettikleri öğrenilen 19 bin lira para ele geçirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında 4 kişinin elektronik mağazasına önce gelerek keşifte bulunduğu tespit edilirken, 3 kişinin arasında bulunan Murat Ö.'nün isminin geçen yıl İstanbul'da İranlı bir işadamının 2 milyon lirasını gasp edilmesi olayına karıştığı, Murat Ö.'nün gasptan 5 gün sonra umreye gittiği tespit edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

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