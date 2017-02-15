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Gasp zanlısı kafede otururken yakalandı

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Gasp zanlısı kafede otururken yakalandı
İzmit'te, bıçakla tehdit ettiği kadının çantasını gasp eden zanlı kardeşi ile kafede otururken yakalandı. Cemil G.'nin sağlık raporu alındıktan sonra hastaneden çıkarken gülerek kameralara poz vermesi dikkat çekti.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Y. yolda yürürken yanına yanaşan Cemil G. iddiaya göre bıçakla tehdit edip çantasını gasp ederek içerisinde bulunan 95 lirasını aldı. Cemil G. olayın ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Emine Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emine Y.'den gaspçının eşkalini alarak çevrede arama yaptı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cemil G. bir kafede kardeşi ile birlikte kafede otururken yakalandı. Cemil G.'nin dün yine aynı mahallede bir kadının çantasını gasp ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan Cemil G. hastanede alınan sağlık raporunun ardından polis aracına götürülürken gülümsemesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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