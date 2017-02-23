Gaspıralı Satranç Turnuvası sona erdi

Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı’nın fahri Baykanlık yaptığı 4. Geleneksel İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası Kapanış ve Ödül töreniyle sona erdi.

YOĞUN KATILIM SEVİNDİRDİ

Kocaeli Kırım Tatarları Derneği’nin, İzmit Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün destek verdikleri "4.Geleneksel İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası’nı başarı ile gerçekleştirdi. Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Bursa, Mersin, Hatay ve Zonguldak illerinden 300’ü aşkın sporcunun katıldığı turnuvanın ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kocaeli Kırım Tatar Derneği, İzmit Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının il temsilcileri tarafından verildi. A Kategorisinde (Ustalar) 3. lük ödülünün, Kırım Tatar Genci Kerem İlter’e gitmesi, dernek yönetimini ayrıca mutlu etti.

Derece alan sporcular:

D Kategorisi:

1- Eşki Boğaç

2- Efe Tezerer

3- Halil Özyiğen

C Kategorisi:

1- Denizhan Bıçaklıoğlu

2- Efe Eren Kavilcioğlu

3- Yusuf Arda Yalçın

B Kategorisi:

1- Hakan Servet Altay

2- Ege Buğra Koç

3- Kenan Durmuş

A Kategoriksi (Ustalar)

1- Aşkın Mehmet Taşan

2- Tugay Çolak

3- Kerem İlter