  • BIST 103.154
  • Altın 147,940
  • Dolar 3,5593
  • Euro 4,1846
  • Kocaeli : 21 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 21 °C

Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine kaza

»
Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine kaza
Halk arasında ölüm rampası olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

İzmit Gazanfer Bilge bulvarından Santral istikametine inmekte olan 54 BY 092 plakalı yarım otobüs, freninin patlaması üzerine  kontrolünü kaybetti. Hızla bayır aşağı inmekte olan aracın şöförü  kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ani bir manevra yaparak aracı Eyüp Kaymaz Sokağa yönlendirerek erafı saç ile çevrili  ve beton blokların bulunduğu boş arsaya girdi. Bölge sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı26 Eylül 2017 Salı 16:50
  • Köpeğe çarpan otobüs şoförü bakın ne yaptı...26 Eylül 2017 Salı 12:21
  • Sadece kendi ailesine can yeleği giydirmiş26 Eylül 2017 Salı 11:14
  • Donanma Davası'nda uzman erbaşlar savunmalarını yaptı26 Eylül 2017 Salı 10:09
  • 9 kişilik gasp çetesi çökertildi26 Eylül 2017 Salı 09:35
  • Kafeye girerken sırtından vurdular26 Eylül 2017 Salı 09:31
  • Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi25 Eylül 2017 Pazartesi 13:50
  • "Türk askeri bizi kurtarmak için çok çaba harcadı"25 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
  • Karamürsel'de tekne faciası25 Eylül 2017 Pazartesi 11:21
  • Uyuşturucuya geçit yok25 Eylül 2017 Pazartesi 10:22
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim