Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine kaza

Halk arasında ölüm rampası olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

İzmit Gazanfer Bilge bulvarından Santral istikametine inmekte olan 54 BY 092 plakalı yarım otobüs, freninin patlaması üzerine kontrolünü kaybetti. Hızla bayır aşağı inmekte olan aracın şöförü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ani bir manevra yaparak aracı Eyüp Kaymaz Sokağa yönlendirerek erafı saç ile çevrili ve beton blokların bulunduğu boş arsaya girdi. Bölge sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Nuri AKÇAHARMAN