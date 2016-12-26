4 kattan ve 12 derslikten oluşan Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu’nun tüm iç alanlarının boya ve badana işlerini yaptıran Başkan Yıldırım’a teşekkürlerini sunmak için giden okul yönetimi, yanlarında Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün teşekkür mektubunu götürdüler.
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Gazanfer Bilge MYO’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret
Karamürsel Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Aydın ve Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Salih Birkin, Karamürsel Belediye Başkan’ı İsmail Yıldırım’ı makamında ziyaret ettiler.
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