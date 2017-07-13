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Gazanfer Bilge MYO’dan önemli projeler

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Gazanfer Bilge MYO’dan önemli projeler
KOÜ Gazanfer Bilge MYO öğrencileri, ‘20 Çocuk 20 Hayal’ projesiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Anı Elinde Tutanlar Topluluğu ‘20 Çocuk 20 Hayal’ projesiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukların hayallerini gerçekleştirmek ve moral vermek amacıyla gönüllü bir proje başlattılar. Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisine çeşitli zamanlarda ziyaretler gerçekleştiren öğrenciler; orada tedavi gören çocuklarla ilgilenip onları eğlendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yaptılar.

 

KÜTÜPHANE YENİLENDİ

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi, öğrencilerin verimli olarak ders çalışabilmeleri ve keyifli bir şekilde kitap okuyabilmeleri amacıyla; okul bünyesinde kurulan ‘Anı Elinde Tutanlar’ proje topluluğu tarafından yenilendi. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Bilim Müzesi gezisi, Gazanfer Bilge öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Öğrenciler Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde, özel tasarlanmış 220’ye yakın deney düzeneklerini, uygulamalı olarak test etti. 

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