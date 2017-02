Gazetecilik eğitimlerinin konuğu Kapan oldu

BİK, KOÜ ve İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen eğitim programının konuğu Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan oldu. Kapan kursiyerlere tecrübelerini ve başka ülkelerdeki gözlemlerini anlattı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Basın İlan Kurumu (BİK) ve İŞ KUR ortaklığında gerçekleştirilen gazetecilik eğitimleri devam ediyor. KOGACE’nin Belediye İş Hanı’ndaki eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitim programının bu haftaki konuğu Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan oldu. Derse Basın İlan Kurumu İl Müdürü Hayri Beşer ve eğitim programına katılan kursiyerler katılım gösterdi. Kapan kursiyerlere gazetecilik deneyimleri ve başka ülkelerdeki gözlemlerini aktardı. Ayrıca Kapan sosyal medyanın doğru bir şekilde kullanımı ve bu konuda insanların dikkat etmesi gereken konuları anlattı.

GAZETECİLİKTE REKABET VARDIR

Kapan konuşmasında, “Ben alaylı bir gazeteciyim. 1978’de profesyonel olarak başladım. Epey şeyler gördük yaşadık. Eskiden gazetecilik diyorduk, şimdi medya diyoruz. Bir internet furyası çıktı ki küçük kıyamet neredeyse. Sosyal medya mecrası insanları etkilemekten bir felaket derecesinde yarış içerisinde. Gazetecilik de rekabet vardır. Her gazete en iyi haberi önce kendi gazetesinde çıkması ister. Ama teknoloji öyle bir hale getirdi ki her şeyi alt üst edebilir. Bu kadar insan, çalışan kurumlar bir cep telefonuyla ofsaytta kalıyor. Böyle bir dünya da yaşıyoruz. Cep telefonu dediğimiz sihirli kutu o kadar maharetli ki her şeyi yapabiliyorsunuz orada” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ŞİRKET EMNİYET ALTINDA DEĞİL

Sosyal medya üzerine de değerlendirmelerde bulunan Kapan, “Sosyal medya da sahte hesaplarla kumpas kurarak dile getiremeyeceği konuları irdeliyor. Burada bir münafıklık var, başlangıçta tuzak kuran adam size nasıl doğru bilgiyi aktarır. Sosyal medya ile ilgili hiçbir ülkede hukuki düzenlemeler tam anlamıyla yapılmış değil. Bu haberleşme ortamının mükemmelleşmesi bir yandan da büyük tehlike arz ediyor. Hiçbir şirket emniyet altında değil. 17-18 yaşında hackerlar gizli dosyalara ulaşarak sırları ifşa edebiliyorlar. Bunun önü alınmaz” dedi. Serkan BORLAK