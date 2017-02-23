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Gazi Anadolu güle oynaya finalist!

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Gazi Anadolu güle oynaya finalist!
2016-2017 Eğitim Öğrenim Yılı Okullar Arası Genç Erkekler Futsal yarı final maçında İzmit Gazi Anadolu Lisesi ile Darıca Aslan Çimento Mesleki Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı.

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maçın tamamında üstün oynayan Gazi Anadolu mücadeleyi 6-2 kazandı ve finale çıktı. Gazi’de golleri Emre Günkem İvedi (2), Ahmet Bostan (2), Faruk Erdoğan ve Mertkan Zeki Süer attı.

 

BU FİNAL KAÇMAZ

Aynı salonda bugün final ve üçüncülük maçları oynanacak. Saat 10.00’da Darıca Arslan Çimento MTAL ile İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi üçüncülük maçı 10.45’de ise İzmit Gazi Anadolu Lisesi ile Gebze Anibal Anadolu Lisesi final maçında karşılaşacaklar. Statüye göre bu yıl Genç Erkek Futsalda ilk 3 sırayı elde eden takımlar, ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Ahmet AKAY

 

GAZİ ANADOLU LİSESİ: 6     DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: 2

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Barak Karaaslan ***, Damla Doğan ***

GAZİ ANADOLU LİSESİ: Talha Özler ***, Faruk Erdoğan ***, Hüseyin Gören ***, Berk Orhan Süer ***, Mertkan Zeki Süer ***, Emre Gürkem İvedi ****, Ahmet Bostan ***, Metincan Atay **, Gökdeniz Kara **, Tunahan Kara ***, Emirali Filiz **, Emirhan Can **, Batuhan Çakmak **

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: Yunus Emre Özadanır ***, Onur Tosun ***, Yusuf Gümüş **, Muhammet Fatih Altay **, Atacan Atabey **, Halit Mert Cüre **, İsa Kandeğer **,s Serhat Uğur **, Turan Sarıçay **, Turan Sarıçay **, Emirhan Aslan **,

GOLLER: Emre Günkem İvedi (2), Ahmet Bostan (2), Faruk Erdoğan, Mertkan Zeki Süer (Gazi), Yunus Emre Özadanır, Onur Tosun (Aslan Çimento)

DEVRE: 1-0 (Gazi Lisesi)

MAÇ SONUCU: 6-2 (Gazi Lisesi)

 

YARINKİ PROGRAMI

 

FİNAL MAÇI

10.45: Gazi Anadolu Lisesi-Gebze Anibal

 

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

10.00: Darıca Arslan Çimento MTAL- İzmit Muallim Naci AL

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