  • BIST 107.889
  • Altın 146,279
  • Dolar 3,4566
  • Euro 4,1213
  • Kocaeli : 18 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 22 °C

Gazı bitince benzine geçen araç alev alev yandı

»
Gazı bitince benzine geçen araç alev alev yandı
İzmit'te, LPG'si bitince benzine geçen otomobil alev alarak yandı. Otomobilin sürücüsü yangından son anda kurtuldu.

Yangın, TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Ufuk Düzova 34 TD 0530 plakalı otomobilinin LPG'si bitince aracını emniyet şeridine çekerek park etti. Ufuk Düzova, aracını LPG'den benzine geçirince otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti16 Eylül 2017 Cumartesi 12:49
  • Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı16 Eylül 2017 Cumartesi 10:02
  • Gölcük'te "narko-sokak" uygulaması16 Eylül 2017 Cumartesi 09:56
  • "Hayrettin İmren kafasını duvarlara vuruyordu"16 Eylül 2017 Cumartesi 09:42
  • 17 yaşındaki otizmli Şeyma, kalp krizinden öldü16 Eylül 2017 Cumartesi 09:25
  • Önce çay parasını ödedi, sonra gözaltına alındı15 Eylül 2017 Cuma 09:22
  • Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar15 Eylül 2017 Cuma 09:20
  • FETÖ/PDY soruşturmasında 2 asker tutuklandı14 Eylül 2017 Perşembe 17:21
  • Murat Çakmak davası ertelendi14 Eylül 2017 Perşembe 15:23
  • Uygulamada esrar yakalandı14 Eylül 2017 Perşembe 15:18
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim