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Gaziler gününde çelenk bırakıldı

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Gaziler gününde çelenk bırakıldı
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kocaeli Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği adına çelenk bırakıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kocaeli Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik ve gazilik ünvanının verilmesinin 96.yıl dönümünde gerçekleşen çelenk bırakma törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Çoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro Başkanı Sertif Gökçe, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, askeri erkan ve protokol üyeleri katılım gösterdi.

ÇELENK BIRAKILDI

Programda Kocaeli Valiliği adına Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanlığı adına Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Muharip Gaziler Derneği adına dernek başkanı Yunus Çoşkun Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU

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Çelenk töreninde konuşan Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Çoşkun, Bölünmez birliğimizin korunması için girilen mücadelede şehit ve gazi olan vatanseverlerimizi anıyoruz. Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik duygularıyla birbirimize sarılalım. Birlik ve beraberliği sağlarsak başaramayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. “ şeklinde konuştu. Ahmet HAZER

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