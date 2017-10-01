Gazilere ‘küçük’ ziyaret

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Gaziler Haftası dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi’ne ziyarette bulundu.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, Değerler Kulübü üyeleri ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. Milli değerleri pekiştirmeyi amaçlayan kulüp, gerçekleştirdiği ziyaretle kahraman gazilere olan vefasını gösterdi.

DUYGUSAL ANLAR

Dernek başkanı Kıbrıs Gazisi Yunus Coşkun tarafından karşılanan heyet, derneği gezerek gazilerimizin anıları ile tarihe yolculuk yaptılar. Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşandı. Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü’nün ziyaretinden duyduğu mutluluk ve memnuniyeti bildiren dernek başkanı Yunus Coşkun, konuklarına ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.