Kocaeli Valiliği tarafından gazi ve gazi aileleri için düzenlenen programda Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban tarafından gazilere ve yakınlarına plaket takdim edildi.

Mustafa Kemal Atatürk’e meraşellik ve gazilik ünvanının verilmesinin 96.yıl dönümünde ilimizde gerçekleştirilen etkinlikler Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilen yemek programıyla son buldu. Kent protokolünün gazileri ve yakınlarını ağırladığı yemeğe Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve askeri erkan katılım gösterdi.

GAZİLERE PLAKET VERİLDİ

Programda Vali Yardımcısı Dursun Balaban tarafından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yunus Çoşkun, 15 Temmuz Gazisi Halil İbrahim Koştaş ve Şehit Polis Recep Topaloğlu’nun babası Yakup Topaloğlu’na ve programa katılan gazilere plaket takdim edildi.

VATAN SİZE MİNNETTAR

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Bizler vatanını bayrağını canının ötesinde tutan bir milletiz. Gazilerimiz olarak bu ülkenin gurur kaynaklarısınız. Bu vatan sizlere minnettardır. Gaziler Gününüz kutlu olsun” dedi.

MİLLETİN OLMAZSA OLMAZI

Son olarak konuşan Vali Yardımcısı Dursun Balaban ise, “Milletleri millet yapan değerler vardır. Bu değerler o milletin olmazsa olmazlarıdır. O değerlerle yaşar o değerlerle nefes alır. İşte bu değerlerden bir taneside gazilerimizdir. İlimizde 239 şehit 903 gazimiz vardır. Ne kadar övünsek azdır. Türk milleti için şehitler nurlanmış gaziler onurlanmıştır. Unutmayın gazilerin kalbimizdeki yeri çok ayrıdır. Yine unutmayın emanetiniz emanetimizdir. Bu vatana sizlerin sahip çıktığı gibi bizde çıkacağız” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER