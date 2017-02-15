Gebze Anibal müthiş iş başardı

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Gebze Anibal 3-2 kazandı ve büyük bir sürprize imza attı. Şampiyonluk adayı rakibini Göktuğ’un golleri ile 3-2 mağlup eden Anibal, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Mimar Sinan’da Furkan ve Barış’ın golleri tur için yeterli olmadı.
MİMAR SİNAN AL: 2 GEBZE ANİBAL AL: 3
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***
MİMAR SİNAN AL: Cihat ***, Turgay **, Selim **, Furkan ***, Barış *** (Elber ***), Eren Melih **, Berkay ***, Mervan **, Onurhan **)
GEBZE ANİBAL AL: Ahmet ***, Bayram **, Haydar ***, Mert ***, Göktuğ *** Nuri **, Yasin ***, Muhammet ***, Mehmet ***, Berat **, Burak ***)
GOLLER: Furkan ve Barış (Mimar Sinan AL), Göktuğ (3) (Gebze Anibal AL)
İLK YARI SKORU: 0-1