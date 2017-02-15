Gebze Anibal müthiş iş başardı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam eden Liseler Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği 2. tur maçında Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile karşılaştı.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Gebze Anibal 3-2 kazandı ve büyük bir sürprize imza attı. Şampiyonluk adayı rakibini Göktuğ’un golleri ile 3-2 mağlup eden Anibal, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Mimar Sinan’da Furkan ve Barış’ın golleri tur için yeterli olmadı.

MİMAR SİNAN AL: 2 GEBZE ANİBAL AL: 3

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***

MİMAR SİNAN AL: Cihat ***, Turgay **, Selim **, Furkan ***, Barış *** (Elber ***), Eren Melih **, Berkay ***, Mervan **, Onurhan **)

GEBZE ANİBAL AL: Ahmet ***, Bayram **, Haydar ***, Mert ***, Göktuğ *** Nuri **, Yasin ***, Muhammet ***, Mehmet ***, Berat **, Burak ***)

GOLLER: Furkan ve Barış (Mimar Sinan AL), Göktuğ (3) (Gebze Anibal AL)

İLK YARI SKORU: 0-1