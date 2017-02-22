Gebze Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti

Gebze Belediyesi kentin belirli noktalarına vatandaşların ücretiz olarak faydalanabilecekleri internet erişim noktaları oluşturuyor.

Gebze Belediyesi tarafından daha önce belediye merkez binası, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı Kültür Merkezi, Güzel Gelecek Akademisi ve Zabıta Müdürlüğü binasında vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabildiği internet erişim hizmeti oluşturmuştu. İnternet erişim noktalarını genişletmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi, 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanı, Eskihisar Sahili, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Fatma Hanım Parkına vatandaşların ücretsiz faydalanabilecekleri internet erişim alanları oluşturacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri internet erişimi için alt yapı çalışmalarına başlandı. Yakın bir zamanda vatandaşlar belirlenen bu alanlarda ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.