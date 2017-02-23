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Gebze Cumhuriyet sonradan açıldı

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Gebze Cumhuriyet sonradan açıldı
8 Şubat’ta başlayan ve 18 takımın 4 gruba dağıldığı Okullar Arası Genç Kızlar Futsal yarı final maçında Yahya Kaptan MTAL ile Gebze Cumhuriyet AL finale çıkma mücadelesi verdi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kübra Örsel (2) ve Tuğçe Akkaya’nın golleri sonucu maçı 3-0 kazandı ve finalde Barbaros Hayrettin’in rakibi oldu.

 

FİNAL MAÇI 14.45’TE

Bu gün (Cuma) Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 14.00’de Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Yahya Kaptan Meslek Ticaret Lisesi üçüncülük, 14.45’te ise Gölcük Barbaros Hayrettin ile Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Genç Kızlar Futsalda ilk dört sırayı elde eden takımlar ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Ahmet AKAY

 

YAHYAKAPTAN MTAL: 0   GEBZE CUMHURİYET AL: 3

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Damla Doğan ***, Burak Karaaslan ***

YAHYA KAPTAN MTAL: Şeyma Önen **, Zeynep Ezgi Şengüler ***, Melike Yılık **, Merve Kayalı **, Zhasmin Abduvakhıdova **, Zeynep Akbal **, Özge İlter **, Sevdenur Başal **, Melike Yılık **, Merve Yıldırım **, Begüm Aybüke Erginalp **

GEBZE CUMHURİYE AL: Kübra Örsel ****, Nazlıcam Papakçı ***, Emine Günaydın ***, Tuğçe Akaya ***, Yeşim Altun ***, Dilek Eşigüzel **, Zeynep Atlu ***, Büşra Aytan **, Ceren Akkaş ***, Emine Kaya **

GOLLER: Kübra Örsel (2), Tuğçe Akaya (Cumhuriyet)

DEVRE: 0-0

 

BUGÜNÜN PROGRAMI

 

FİNAL MAÇI

14.45: BARBAROS HAYRETTİN AL-GEBZE CUMHURİYET AL

 

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

14.00: H.GÜRSOY SPOR LİSESİ-YAHYA KAPTAN MTAL

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