Gebze Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yeni seçilen yönetimi bölge basını ile tanışmak için bir araya geldi. Gebze’de bulunan bir restaurantta gerçekleşen tanışma toplantısına Erzumlular Deneği Başkanı Gıyasettin Çelikel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basın ile kahvaltıda bir araya gelen Erzurumlular yeni seçilen yönetimlerini basına tanıttı. Toplantıda konuşma yapan Dernek Başkanı Gıyasettin Çelikel, “Dernek binasında şuanda güzel bir şark köşesi yaparak kültürümüzü yaşatıyoruz. Önümüzdeki günlerde dernek olarak kapsamlı programlar yapacağız. Dernek adına bir işletme açarak bunu kiralayacağız ve derneğimize maddi gelir sağlayacak bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Dernek olarak gençlik kolları yapılanmamızı yaptık. Gençlik kollarımız önümüzdeki günlerde programlarına başlayacak. Şuanda kadın kolları yapılanmamızı kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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Gebze, Erzurumlular Derneği yeni yönetimini tanıttı
Gebze' de bulunan Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yeni yönetimi bölge basını ile tanışmak için bir araya geldi.
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