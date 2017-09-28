Gebze İMH’de görev değişimi

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin genel kurulu geniş bir katılımla Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapıldı

2017-2018 yılı çalışma planlarının görüşüldüğü toplantıda eski başkan Ali Erol, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü görevi Musa Öztürk’e devretti. Genel kurul üyelerinin geniş katılım gösterdiği toplantıya İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Koordinatörü Ertuğrul Taşlı, Gebze İMH başkanlığına seçilen Musa Öztürk ve eski başkanı Ali Erol ile birlikte genel kurul üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan yeni başkan Musa Öztürk, İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin insanlığın sorunlarını dert edinen bir hareket olduğunu söyleyerek, “Sorun ve sorumluluğumuz çok fazla” dedi.