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Gebze Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi oluyor

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Gebze Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araştırma üniversite olarak belirlenen 10 üniversiteyi açıkladı. 10 üniversite içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde  düzenlenen  "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.Belirlenen 10 araştırma üniversitesini açıklayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda gerçekleşen projede yer alan 5 pilot üniversitenin ismini de açıklamıştım. Araştırma üniversitelerinin tespit edilerek özel olarak desteklenmesi ve uluslararasında çok daha farklı bir konuma gelmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Yüksek öğretim kalite kurumuna olan ihtiyacı ifade etmiştim. Bu konularda mesafe kat edildiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

 

10 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Belirlenen 10 araştırma üniversitesini açıklayan Erdoğan, "Araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10  üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum; Ankara Üniversitesi,  Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik  Üniversitesi, hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik  Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik  Üniversitesi. Bu sistem ile her dönemde sözü edilmesine rağmen bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmayan üniversite - özel sektör işbirliği için de önemli adımlar atılıyor" dedi.

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