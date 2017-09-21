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Gebze'de 43 kişi zehirlendi

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Gebze'de 43 kişi zehirlendi
Gebze'de bir fabrikada çalışan 43 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle tedavi altına alındı

Gebze' de bir fabrikada çalışan 43 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi mevkisinde bulunan bir oto cam fabrikasında çalışan 43 işçi, dün yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere gitti. Tedavileri devam eden işçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin, dün fabrikada yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor.  

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