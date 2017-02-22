Gebze Belediyesi'nin marka tescilli Geri Kazanım Projesi (GEKAP) kapsamında başlatılan atık pil toplama faaliyetleri devam ediyor. Başta okullar olmak üzere birçok noktada oluşturulan atık pil toplama noktalarında toplanan piller, Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. 9 yılı aşkın süredir atık pillerin geri dönüşümünü sağlayan ekipler, çevre sağlığının korunmasını ve çevre bilincinin pekişmesini hedefliyor.
Okullarda verilen çevre eğitimleri sayesinde okullarda öğrencilerin bu konuda daha duyarlı hale geldiğine değinen yetkililer, “Okullar arası atık pil toplama yarışması düzenliyoruz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi bu yarışmamız devam ediyor. 30 Nisan günü her okulun topladığı atık piller değerlendirilecek ve dereceye giren okullarımıza Dünya Çevre Günü etkinliklerinde hediyeleri ve dereceleri takdim edilecek. Her yıl yenisini düzenlediğimiz okullar arası atık pil toplama yarışması sayesinde öğrencilerimize çevre bilincini daha etkin bir şekilde aşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
- BIST 88.531
- Altın 142,693
- Dolar 3,5900
- Euro 3,7896
- Kocaeli : 2 °C
- İstanbul : 11 °C
- Sakarya : 2 °C
- Başkan Doğan, Ağrı Valisi Işın'ı ağırladı
- Gebze’de atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor
- GMK Bulvarı’na cephe iyileştirme çalışması
- Hoca Ahmet Yesevi Kocaeli'de anılacak
- Gebze Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti
- AKP, CHP’ye boyun eğdirecek mi?
- Güya referandumu Yüksek Seçim Kurulu yürütüyor
- KOTO’dan E-Ticaret Zirvesi
- FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası
- O belediye personeli greve doğru gidiyor...
- Aşk, beden ve ruh sağlığına iyi geliyor
- İhraç edilen komiser yardımcısından ilginç savunma
- Esnafı korkutan yangın!
- Evinden kaçan öğrenciye önce madde verdiler sonra...
- Carrefour’da raflar bom boş!
Gebze’de atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor
Gebze Belediyesi'nin marka tescilli Geri Kazanım Projesi (GEKAP) kapsamında başlatılan atık pil toplama faaliyetleri devam ediyor. Başta okullar olmak üzere birçok noktada oluşturulan atık pil toplama noktalarında toplanan piller, Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. 9 yılı aşkın süredir atık pillerin geri dönüşümünü sağlayan ekipler, çevre sağlığının korunmasını ve çevre bilincinin pekişmesini hedefliyor.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim