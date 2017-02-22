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Gebze'de çıkan gece yangını KORKUTTU!

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Gebze'de çıkan gece yangını KORKUTTU!
Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı bir köyde ormanlık alan içerisinde bulunan çiftlik evi çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın sabaha karşı Gebze Denizli Köyü mevkiinde bulunan bir çiftlikte çıktı. İddiaya göre, Musa isimli bir vatandaşa ait olan çiftlikte çalışmakta olan Emre G. isimli vatandaşın evde kaldığı sırada henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 

YANGIN YERİNE ULAŞMAK GÜÇ OLDU

İhbar üzerine yangın yerine Gebze, Dilovası ve Mollafenari itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine varmasına rağmen evin bulunduğu yer ormanlık bölgede olmasından dolayı yangının çıktığı yere ulaşmak güç oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin ulaşması ile uzun bir çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ormanlık alanda bulunan çiftlik evi tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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