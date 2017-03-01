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Gebze’de geri dönüşüm seferberliği

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Gebze’de geri dönüşüm seferberliği
Gebze Belediyesi ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına devam ediyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri GEKAP projesi kapsamında atık pil, e-atık, atık yağ vb atık türleri ile ilgili firmalarla bir araya gelerek, yapılacak olan çevre projelerini değerlendirdi. 2017 yılı için atık toplama hedeflerinin belirlendiği toplantıda, geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının önemini vurgulamak ve konuya özendirmek için yapılabilecek kampanya ve çalışmalar belirlendi. Çalışmalarına hız veren belediye yetkilileri, geri dönüşüm seferberliği ile çevreye ciddi zararı olan atıkların kazanılması, toplumsal çevre bilincinin oluşmasını hedefliyor.

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