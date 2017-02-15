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Gebze’de kaçak atığa geçit yok

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Gebze’de kaçak atığa geçit yok
Gebze Belediyesi geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında kaçak atık döken firmalara geçit vermiyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri kaçak atık döken firmalara göz açtırmıyor. Ekipler usulsüz bir şekilde atıklarını döküm sahaları dışına bırakan firmaları birer birer tespit ediyor. Yapılan rutin kontroller sırasında Kirazpınar Mahallesi evsel atık aktarma istasyonu üzerine kaçak atık döküldüğü tespit edildi. Kaçak atık üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde atıkların Tuzla Aydınlı bölgesinden taşınan bir tekstil firmasına ait olduğu belirlendi. Atıkların firma tarafından usulüne uygun bir şekilde kaldırılıp bertaraf edilmesinin ardından, firmaya Kabahatler Kanununca idari para cezası uygulandı. Ekipler kaçak atık dökümlerine karşı denetlemelerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

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