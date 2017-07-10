Edinilen bilgiye göre kaza Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi. İddiaya göre Diyanet İşleri başkanlığının bir etkinliğine katılmak Diyarbakır ilinden gelen 91 kız öğrenci 3 öğretmen uçakla Sabiha Gökçen Havaalanına geldi. Oradan 2 otobüsle Bursa’ya gelmek üzere yola çıkan otobüsler Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada öğrencilerin mide bulantısı şikayeti üzerine yol kenarında durdu. Otobüslerden inen öğrenciler hava almak için dışarıda bulundukları sırada arkadan gelen kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda kız öğrenci yaralanırken Edanur Yıldız(13) ve Semanur Tekinhatun(13) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sedrettin Eroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı çevre ilçelerin hastanelerine kaldırıldı. Yaralı kız öğrencilerden 4’ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Savcılık olayla ilgili olarak otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında gözaltı kararı aldı. Kaza sonrası otobanda çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleri yolu tek şeride düşürdü.
- BIST 100.084
- Altın 140,089
- Dolar 3,6098
- Euro 4,1162
- Kocaeli : 24 °C
- İstanbul : 27 °C
- Sakarya : 22 °C
- Gebze'de korkunç kaza! 2 öğrenci öldü 16 yaralı
- 5 yaşındaki Buğra, boğuldu!
- Başkan Baran, imamlık yaptı
- Adalet mitingine kaç kişi katıldı?
- Türkiye’de 50 hayırseverin 4’ü Kocaeli'den!
- Gebze Açık İş İlanları yayınlandı
- TEM'de feci kaza! 5 kişi yaralandı
- Sedaş planlı elektrik kesintileri açıkladı!
- Adalet mitingine Kocaeli akın etti
- Mavi bayraklı Bağırganlı’ya gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz
- Selüloz-İş Sendikası’nda başkan değişmedi
- Gölcük’e değer katan proje ‘Saraylı Marbella’
- Sedaş planlı elektrik kesintileri açıkladı!
- Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’den ziyaret
- Muammer Can vefat etti
Gebze'de korkunç kaza! 2 öğrenci öldü 16 yaralı
Bursa’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Diyarbakır’dan gelen kız öğrencileri taşıyan otobüs otobanda mola verdi. Arkadan gelen kamyonet öğrencilerin arasına daldı. 2 kız öğrenci öldü, 16 kişi yaralandı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gebze'de korkunç kaza! 2 öğrenci öldü 16 yaralıBursa’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Diyarbakır’dan gelen kız öğrencileri taşıyan otobüs otobanda mola verdi. Arkadan gelen kamyonet öğrencilerin arasına daldı. 2 kız öğrenci öldü, 16 kişi yaralandı
5 yaşındaki Buğra, boğuldu!Kandıra Cebeci'de akıntıya kapılan biri 5 biri 6 yaşında iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybetti
TEM'de feci kaza! 5 kişi yaralandıKörfez'de TEM yolunda bir otomobilin, önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıGebze ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
12345678
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim